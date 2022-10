Tarnowskie Góry. Odurzony narkotykami prowadził auto i próbował uciec OPRAC.: Szymon Karpe

24-letni mieszkaniec Radzionkowa za popełniony czyn odpowie teraz przed sądem. arch. NM Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W minioną środę 12 października na ulicy Piłsudskiego w Tarnowskich Górach doszło do stłuczki, a winny jej kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia. Nie oddalił się jednak daleko, bo zatrzymał go poszkodowany. Po dotarciu na miejsce tarnogórskich mundurowych dziwne zachowanie sprawcy wzbudziło ich podejrzenia. Jak szybko się okazało były one zasadne, bo młody kierowca prowadził samochód pod wpływem środków odurzających.