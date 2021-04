Tarnowskie Góry. Punkt szczepień masowych rusza 28 kwietnia. Znajduje się w hali sportowej

Narodowy Spis Powszechny. Po niespełna miesiącu najwyższa frekwencja w województwie śląskim

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Po niespełna miesiącu najlepsza frekwencja jest w województwie śląskim. To zapewne efekt mobilizacji Ślązaczek i Ślązaków, którzy chcą pokazać, że są w Polsce silną i zwartą wspólnotą. Spisać się za pośrednictwem formularza internetowego można do 30 czerwca, ale to nie jedyna możliwość.