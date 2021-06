Tarnowskie Góry. Śniadanie na polanie w Parku Miejskim. To już kolejna edycja tego rodzinnego wydarzenia

W niedzielę 20 czerwca odbyło się pierwsze w tym sezonie letnim "Śniadanie na polanie". Akcja została zorganizowana w Parku Miejskim, przy ulicy Wyszyńskiego. Mieszkańcy korzystając z pięknej, letniej pogody mogli udać się na największą polanę w okolicznym parku i razem z rodziną zjeść na trawie śniadanie.

Z jakich atrakcji można skorzystać podczas "Śniadania na polanie"?

"Śniadanie na polanie" to nie tylko wspólny posiłek z rodziną. To także okazja, by uczestniczyć w animacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry. W wydarzeniu od godziny 9 wzięło udział wiele okolicznych animatorów: Szkoła Tańca Boruta z tańcem Zumba, Oliwia Osada - Trener personalny organizowała zajęcia fitness, Kangurkowo i ich zabawy ruchowe i wiele innych.

- Jesteśmy przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach i promujemy akcję "Kangurkowo". Pozyskujemy przyszłych rodziców zastępczych. Chcemy, by jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jak można tą rodziną zostać oraz jakie dzieci trafiają do takich rodzin - mówi nam Janina Lizis z "Kangurkowa".