Tarnowskie Góry: Tłumy na tarnogórskim pikniku militarnym. Frekwencja w tym roku dopisała [ZDJĘCIA]

- Na sobotę przygotowaliśmy 600 litrów. Ok. godz. 14 już brakowało grochówki - mówi nam zadowolony Marek Pilarek z Garnizonu Górnośląskiego, który przygotowywał wydarzenie. - To jest dla nas wyznacznik. Frekwencja dopisała. Dla nas jest to największa radość jak ludzie nas odwiedzają, mimo tego, co się w tej chwili dzieje na wschodzie. Byli zobaczyć, dotknąć tego co widzą na co dzień w telewizji. Z każdym rokiem tych odwiedzających jest więcej. Staramy się urozmaicać kolejne edycje, tak aby to nie było nudne. Mamy już nowe pomysły na przyszły rok - zapowiada.