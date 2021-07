Tarnowskie Góry. W dawnej fabryce mydła powstanie pierwszy hostel. Zobaczcie, jak wygląda. Kiedy otwarcie?

Hostel będzie znajdował się w historycznych budynkach dawnej fabryki mydła Josepha Lukaschika przy ul. Gliwickiej 4 i 2. Przypomnijmy, że do tej pory miejsce to funkcjonowało jako dom wycieczkowy Gwarek. W ubiegłym roku przedstawiciele SMZT postanowili przeprowadzić zmiany.

Hostel będzie odwoływał się do historii, stąd jego nazwa "Młotek i Perlik". To oczywiste nawiązanie do mydła, czyli sztandarowego produktu zakładu z okresu międzywojennego.

Również projekt aranżacji jest utrzymany w klimacie wytwórni mydła.