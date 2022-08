Tatry Bielskie – wyprawa przez najdzikszą część Tatr. Spotkaj kozice i wejdź do jaskini

Tatry Bielskie – tę wycieczkę trzeba dobrze zaplanować

Opracowanie wycieczki przez Tatry Bielskie nie jest najprostsze, ale z całą pewnością warte zachodu. Najwygodniej jest przejść przez pasmo będąc na urlopie w Tatrzańskiej Łomnicy lub jej okolicach. Trasa od Zdziaru do okolic Tatrzańskiej Łomnicy, w zależności od wariantu, może zająć nawet do 9 godzin marszu. Powrót do punktu wyjścia w ten sam dzień jest z tego powodu niemożliwy.

Popularna elektriczka, czyli kolejka kursująca wzdłuż Tatr u naszych południowych sąsiadów co prawda nie dojeżdża do Zdziaru, ale będąc w Tatrzańskiej Łomnicy możemy skorzystać z autobusu. Kursują z przystanku znajdującego się nieopodal stacji elektriczki w centrum miejscowości. Będąc na miejscu, nie sposób nie trafić. Autobus dowiezie nas na parking w okolicy Strednicy, kierowca zapytany o początek szlaku na pewno wysadzi was we właściwym miejscu. Prosząc o pomoc należy pamiętać o jednym – pojęcie Tatr Bielskich na Słowacji nie funkcjonuje. Gdy rozmawialiśmy z tubylcami zachwalając okoliczne widoki, na nazwę Tatry Bielskie reagowali z pobłażliwą obojętnością, myśląc pewnie, że próbujemy się przypodobać, a tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Rozmawiając ze Słowakami używajcie określenia Tatry Belianskie.