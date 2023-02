Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard 83:95. Gliwiczanie przegrali z rozpędzonym rywalem ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard 83:95. Gliwiczanie przegrali z rozpędzonym rywalem

Koszykarze Tauronu GTK Gliwice doznali czwartej z rzędu ligowej porażki. Podopieczni trenera Marosa Kovacika przegrali w 19. kolejce Energa Basket Ligi z PGE Spójnią Stargard. Dla gości było to szóste z rzędu zwycięstwo z EBL.

Gospodarze dobrze zaczęli spotkanie w Arenie Gliwice i po rzucie Mateusza Szlachetki objęli prowadzenie 10:6. Spójnia nie zamierzała jednak rezygnować i szybko odrobiła straty (12:14). Równo z końcową syreną trafił jednak Malachi Richardson i GTK wygrał I kwartę 21:18.

Początek II kwarty należał do przyjezdnych. W ich szeregach błyszczeli Jordan Mathews i Barret Benson. Koszykarze ze Stargardu szybko odrobili straty, a w połowie tej kwarty prowadzili różnicą 11 pkt (41:30). Dzięki skuteczności Earla Rowlanda gliwiczanom udało się do przerwy zmniejszyć straty do 4 pkt.