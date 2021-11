TAURON i kibice siatkówki wyślą kartki do babć i dziadków materiał partnera

„Razem mamy #Megamoc” to wspólna akcja TAURONA i Polskiej Ligi Siatkówki. Na siedmiu meczach PlusLigi oraz TAURON Ligi, aż do połowy stycznia siatkarscy kibice będą mogli wysłać pocztówki do swoich babć i dziadków. Wrzucone podczas meczów do specjalnej skrzynki kartki, TAURON wyśle następnie do adresatów. Projekt ma przypominać o wadze pielęgnowania więzi rodzinnych.