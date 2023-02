Tauron Puchar Polski: Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Kędzierzynianie obronili trofeum!

W sobotnich półfinałach ZAKSA i Jastrzębski Węgiel nie straciły nawet seta i tak jak w ubiegłym roku we Wrocławiu te drużyny zagrały o Puchar Polski. Obrońcą trofeum był mistrz Polski z Kędzierzyna-Koźla.

Zobacz ZDJĘCIA z finału Tauron Pucharu Polski siatkarzy: Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, 26.02.2023 r.

- ZAKSA jest niesamowitą drużyną. Oni wygrywają wszystko co najważniejsze w ostatnich sezonach. Wiemy jak grają i musimy być przygotowani na bitwę - mówił przed finałem Stephen Boyer z Jastrzębskiego Węgla.

ZAKSA dwa razy odwróciła losy dwóch setów

W pierwszym secie wydarzyło się coś zaskakującego. Jastrzębianie prowadzili już 21:16, potem jeszcze 23:20 i 24:23, jednak przegrali na przewagi 24:26.

ZAKSA chciała pójść za ciosem, a Jastrzębski Węgiel walczył o doprowadzenie do remisu w meczu, dzięki czemu w drugim secie oglądaliśmy zaciekłą walkę. Kiedy było 5:7 trener Marcelo Mendez zareagował zmianą przyjmującego - Rafał Szymura wszedł za Trevora Clevenota. Jastrzębski Węgiel dogonił rywali i znów, jak w pierwszym secie, wypracował przewagę - 20:16. I znów zaczął ją tracić - 20:19. Jan Hadrava ciągnął swój zespół atakami, jednak mieliśmy remis 22:22. Po ataku blok-aut Hadravy było 24:22. To nie był koniec, bo również ten set kończył się na przewagi. Przy wyniku 27:26 jastrzębianie mieli piłkę w górze i Tomasz Fornal został zablokowany! To był przełomowy moment. ZAKSA zakończyła asem Davida Smitha.