Tauron zapłaci w tym roku ok. 2,3 mld zł za węgiel z dawnej spółki zależnej PAP

Firma Tauron Wytwarzanie, skupiająca elektrownie węglowe Grupy Tauron, zapłaci w tym roku ok. 2,3 mld zł netto za węgiel dostarczony przez spółkę Tauron Wydobycie - podał we wtorek Tauron. Od początku tego roku spółka wydobywcza nie należy już do Grupy Tauron, ale bezpośrednio do Skarbu Państwa.