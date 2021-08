TdP w Bielsku-Białej: spore utrudnienia w mieście związane z przejazdem kolarzy 13 sierpnia

W piątek 13 sierpnia, ulicami Bielska-Białej przejedzie peleton 78. Tour de Pologne. Bielsko-Biała będzie metą piątego etapu tegorocznego wyścigu. W piątek kolarze rozpoczną rywalizację w Chochołowie, a zakończą w Bielsku-Białej na al. Armii Krajowej na wysokości ZIAD. Przejazd kolarzy przez miasto przewidywany jest w godz. 17.30-19.00.

Do Bielska-Białej kolarze przyjadą od strony Przegibka, a następnie ulicą Górską skąd skręcą w prawo w ul. Żywiecką i ulicami - ks. Stojałowskiego, Wzgórze, Orkana, Waryńskiego, Sobieskiego, Konopnickiej dotrą do Hulanki. Z Hulanki pojadą na pętlę wyznaczoną alejami gen. Andersa i Armii Krajowej oraz ulicami Karbową i Kolistą, by znów znaleźć się na al. gen Andersa. Taką pętlę wykonają trzykrotnie i zakończą wyścig na mecie na wysokości ZIAD.