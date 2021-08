Te meble na Śląsku możesz mieć zupełnie za darmo! Właściciele oddają je za "dziękuję" Stefan Kowlaski

W woj. śląskim za darmo można zaopatrzyć się w prawdziwe perełki. Najbardziej "chodliwymi" rzeczami w tej kategorii są meble, ale nie brakuje koszulek piłkarskich, które dla prawdziwych fanów mogą być istną relikwią.

Na Śląsku za darmo można skompletować wyposażenie domu! Przedmioty są używane, ale ich stan często nie pozostawia niczego do życzenia. Tym bardziej, że obecni właściciele uznali je za bezużyteczne. Zamiast na śmietnik postanowili jednak oddać je komuś, komu mogą jeszcze posłużyć. I nie chcą za to ani złotówki. Zobacz, w co za darmo możesz się zaopatrzyć na Śląsku!