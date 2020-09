Te miejsca w Sosnowcu sprawiają kierowcom trudność i ich denerwują. Kierowcy ich nie lubią

Bardzo często w odpowiedziach przewijał się najnowszy bus pas w Sosnowcu. Ten powstał w Zagórzu i często tworzą się przez to korki. Kierowcy pomimo braku sympatii na szczęście stosują się do prawa i jeżdżą przepisowo. Od czasu do czasu możemy spotkać tutaj kierowców, którym śpieszno i wymijają inne auta. Jednak nie zdarza się to często. Inne miejsca, które nie podobają się sosnowiczanom związane są często z trasą S1 lub znajdują się w ich okolicach.