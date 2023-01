Te rzeczy i zabawki z PRL-u dzisiaj są warte fortunę. Sprawdź czy masz je w domu! Niektórzy wydają na nie gigantyczne sumy!

Niektórym może się wydawać niedorzeczne, że stare rzeczy mogą osiągać zawrotne kwoty, jednak często stają się one celem kolekcjonerów, czy muzeów, a ich właściciele mogą zarobić naprawdę dobre pieniądze. Okres PRL-u nie kojarzy nam się zbyt dobrze, jednak wspomnienia z dzieciństwa zawsze mają w sobie pewien sentyment i często przypominamy sobie o rzeczach, które posiadaliśmy, a niektóre z nich zostawiliśmy sobie na pamiątkę. Warto przeszukać piwnice, stare pudła w szafach u babci, czy na strychu w poszukiwaniu perełek. Być może uda się znaleźć w nich prawdziwe perełki! W cenie są zabawki, pudełka po zapałkach, monety, wazony, meble, a nawet kryształy i porcelana. Sprawdź naszą galerię by wiedzieć jakie rzeczy osiągają dużą wartość na rynku!

Aukcje internetowe i ogłoszenia

Jeżeli posiadasz rzecz z czasów PRL-u a nie jesteś pewien jej wartości rynkowej zawsze możesz spróbować wystawić ją na aukcję. Postaraj się znaleźć te same bądź podobne przedmioty we wcześniejszych ogłoszeniach by rozpoznać nieco rynek. Jeśli będziesz już orientacyjnie wiedzieć jaka cena cię zadowoli, otwórz aukcję i ciesz się jej przebiegiem. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. Jeżeli zbierałeś kiedyś pudełka po zapałkach, znaczki, monety, czy plakaty tym większa szansa, że sprzedasz nie z większym powodzeniem i wyższą ceną!