Te samochody złodzieje kradną w Będzinie, Czeladzi i powiecie. Mamy listę marek. Oto dane z pierwszej połowy 2021 roku

Tak więc, jak wspomnieliśmy, w 2020 roku m.in. z dróg, parkingów, prywatnych posesji na terenie powiatu będzińskiego zginęło łącznie 26 samochodów. To o 8 mniej niż w 2019 roku. Wówczas skradzione zostały 34 pojazdy. W 2018 roku policjanci zanotowali natomiast zgłoszenia o 31 kradzieżach. Policyjne statystyki są i tak dużo niższe niż jeszcze w 2017 roku. Wówczas z ulic i parkingów miast oraz miejscowości powiatu będzińskiego zniknęło w sumie aż 56 samochodów.

A jak będzie na koniec 2021 roku? To oczywiście trudno do końca przewidzieć, ale jak pokazują statystyki z pierwszego półrocza tego roku, jeśli tendencja się utrzyma, to w sumie może zginąć około 30 pojazdów. Najczęściej znikają z osiedlowych parkingów oraz te zaparkowane przy ulicach, ale nie tylko.