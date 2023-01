Te znaki zodiaku nie nadają się na przyjaciół - im nie można ufać! Sprawdź, kto jest na liście fałszywych!

Niemal każdy z nas chciałby mieć w swoim życiu prawdziwego przyjaciela. Takiego, na którego można zawsze liczyć, który podzieli się z nami swoją szczerą opinią i nasze sekrety zachowa dla siebie. W XXI wieku coraz ciężej o osobę od serca, którą można obdarzyć całkowitym zaufaniem. Oczywiście, każdemu z nas przydarzyło się małe kłamstewko, jednak kiedy ktoś robi to notorycznie - przestaje być zabawnie. Poza kłamstwem, niektóre ze znaków mają tendencję do rozpowiadania powierzonych im sekretów wszystkim dookoła. Kochają plotkować i nie ma dla nich znaczenia, czy chodzi o niewielką tajemnicę, czy ogromny sekret. Po prostu muszą się tym z kimś podzielić...

W zależności od znaku zodiaku mają one przypisane do siebie zarówno różne wady jak i zalety. Zdarza się też, że nieszczerość u niektórych z nich jest na pożytku dziennym. Cały czas zmyślają i robią to tak dobrze, że ciężko się zorientować co jest prawdą a co kłamstwem. Trzeba na nie uważać, bo bez trudu są w stanie oszukać każdego.