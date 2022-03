Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie świętuje 75-lecie. Z tej okazji trwa I Przegląd Teatrów Lalkowych

Jak informuje będziński teatr 110 rocznica urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznica powstania Teatru Dzieci Zagłębia sprawiły, że rok 2022 rysuje się wyjątkowo. To okazja, by powołać do życia Pierwszy Przegląd Teatrów Lalek w Będzinie, podczas którego prezentują się zaproszone teatry, a także Wydziały Lalkarskie ze swoimi najnowszymi studenckimi propozycjami (Akademia Sztuk Teatralnych, Filia we Wrocławiu oraz Akademia Teatralna, Filia w Białymstoku).

