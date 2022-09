Teatr może być gorzkim lekarstwem, ale niesie zdrowie. Rozmowa z Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru Śląskiego

Tęsknił pan przez wakacje za widzami, za sceną? Był reset, odpoczynek od zajmowania się teatrem?

Cały czas zajmuję się teatrem, aczkolwiek nie mam już takiego pędu, że muszę wszystko kontrolować, a przyznaję, miałem tak przez wiele lat. Mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy wszystko doskonale ogarniają, jak mnie nie ma, no ale całkowicie odciąć się od myśli o pracy nie jest chyba w moim przypadku możliwe. Podczas wakacji, od lat odwiedzam Portugalię i tam przez te 2, czasem 3 tygodnie staram się chociaż w części to myślenie o teatrze wykasować.

A nie włączył się odruch typu “co oni tu grają? Jaki repertuar, jakie formy?”

Oczywiście, że się włączył...bez przesady, nie do tego stopnia, żeby mi to przeszkadzało wypoczywać i spędzało sen z powiek, ale owszem, kiedy tam jestem, sprawdzam, co grają teatry w Lizbonie, czy sięgają po polską literaturę, a jak grają Czechowa, to jak to robią, patrzę, czy są gdzieś zdjęcia, fragmenty na YouTubie, zerkam. Mam takie marzenie, żeby kiedyś pojechać na dłużej – do pracy - i zrobić spektakl w Lizbonie. Ale bez napinki. Jest czas, kiedy trzeba zresetować się, nabrać sił. Nie można mieć ciągle włączonej baterii, bo to niedobrze robi na głowę. No więc wyluzuję się i wracam zazwyczaj w okolicach połowy lipca. Tak było i w tym roku.