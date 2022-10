Teatr Śląski w Katowicach: Sceny, dach, basen - wszystko co chcielibyście zobaczyć, a nie mieliście okazji

Na początek kilka liczb (w końcu, jak wiemy z „Małego Księcia”, dla dorosłych to rzecz kluczowa). Sercem każdego teatru jest oczywiście scena. W Teatrze Śląskim są aż trzy! Duża, która mieści na widowni 446 osób ( parter - 200, I balkon -112 i II balkon - 134). Kameralna, powstała w 1981 roku na miejscu Małej Sceny, która spłonęła. Jest tu 88 miejsc. Poza głównym budynkiem, mamy też obok Scenę w Malarni. Utworzona została w 1922 roku, w siedzibie dawnej loży masońskiej przy ul. Teatralnej 2. Ponownie otwarta w 2012 roku, przy okazji nadania doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Śląski Sławomirowi Mrożkowi. Na widowni może tu zasiąść od 95 do 105 osób. W 2015 roku utworzona została jeszcze jedna scena (na 200 osób) – w Galerii Katowickiej, ale została zlikwidowana w tym roku.

Zapaść się pod... scenę

W Teatrze Śląskim jest aż 16 klatek schodowych. Do wnętrza budynku można się więc dostać z różnych jego miejsc. Zwiedzanie zaczynamy z boku wejścia głównego budynku, gdzie na prawo od recepcji, mieści się Scena Kameralna. My jednak wchodzimy na lewo i już po chwili znajdujemy tuż pod sceną.

To część, gdzie w trakcie spektaklu „znikają” lub pojawiają się elementy scenografii, a także sami aktorzy. Całość zapadni podtrzymują metalowe filary. Wszystko sterowane jest odgórnie.

Obsługą zajmują się maszyniści – w zależności od rodzaju przedstawienia, potrzebujemy ich od dwóch do nawet dziesięciu. Idziemy dalej i mijamy maszynownię związaną z obsługą żelaznej kurtyny.