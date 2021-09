Teatr Zagłębia i Teatr Śląski wystawiają Nikaj. Animozje śląsko-zagłębiowskie na scenie. Premiera spektaklu już w weekend w Sosnowcu.

Teatr Śląski i Teatr Zagłębia prezentują Nikaj

Przed nami pierwsza premiera w nowym sezonie artystycznym Teatru Zagłębia w Sosnowcu. I będzie to ważne wydarzenie. Spektakl Nikaj powstaje przy współpracy dwóch teatrów: Zagłębia i Śląskiego. Reżyseruje go Robert Talarczyk na podstawie tekstu Zbigniewa Rokity. Jego książka "Kajś: opowieść o Górnym Śląsku" jest nominowana do nagrody Nike.

- Zbigniew Rokita na moją prośbę napisał sztukę, która jest rewersem opowieści zapisanej w jego reportażu "Kajś". Nasza opowieść "Nikaj" opowiada o Śląsku, Zagłębiu, o Polsce, i o tym wszystkim, co nas boli, co nas bawi. Chcemy pokazać historię tego kawałka ziemi pomiędzy jedną stronę Brynicy a drugą, w jaki sposób one na siebie oddziałują, jak to promieniuje. To także trochę opowieść o współczesnej Polsce, ale i o tej, która może być za kilkadziesiąt lat. To science-fiction z pewnym zaskakującym końcem związanym z kosmosem. Zapraszam na spektakl - powiedział Robert Talarczyk, reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach.