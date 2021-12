Teatr Zagłębia w Sosnowcu będzie rozbudowany. Pojawi się druga scena w nowym budynku

Teatr Zagłębia w Sosnowcu zyska nową scenę. Rozstrzygnięto konkurs na rozbudowę

Kulturalne serce Sosnowca się powiększy. Teatr Zagłębia zyska długo wyczekiwaną nową scenę. We wtorek, 30 listopada, na teatralnej scenie odbyła się konferencja, na której ogłoszono werdykt sądu konkursowego. W ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej wybrano I miejsce oraz trzy wyróżnienia.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Katowice wpłynęło 35 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do pierwszego etapu (opracowania studialne) dopuszczono 23 uczestników, z czego 8 uczestników złożyło prace. Do drugiego etapu (opracowanie konkursowe) dopuszczono 4 uczestników.

Nagrodę w wysokości 35 tys. zł i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi przyznano pracy nr 102, czyli studiu Analog Piotr Śmierzewski ze Szczecina. Projekt przygotował zespół autorski w składzie: Piotr Śmierzewski, Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk, Igor Klyus oraz Kamila Buczkowska.