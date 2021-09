Teatr Zagłębia w Sosnowcu gotowy na nowy sezon. Sporo się będzie działo. W przygotowaniu 6 premier. Najnowsza w przyszłym tygodniu

Teatr Zagłębia w Sosnowcu o nowym sezonie. Czekają ciekawe premiery i konferencje

Rusza nowy sezon artystyczny w Teatrze Zagłębia. Wraz z 1 września nową 5-letnią kadencję rozpoczęła też Iwona Woźniak, która ponownie jest dyrektorem teatru. Poznaliśmy plany, a te brzmią ekscytująco. Zmieni się przestrzeń teatru. Na górnym foyer trwają ostatnie prace, by miejsce to było bardziej przyjazne dla odwiedzających. Będzie działać tutaj Niekawiarnia znana z Zagłębiowskiej Mediateki. Ale to nie koniec niespodzianek.

- Niekawiarnia będzie dostępna do państwa dyspozycji na górnym foyer. W drugiej części otworzymy tutaj miejsce wystaw we współpracy z Zamkiem Sieleckim - mówiła Iwana Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Dyrekcja ponownie podkreślała, że chce, by teatr stał się miejscem spotkań i nie był wyłącznie kojarzony ze sceną. Od kilku lat prowadzi różne działania, które zmierzają w tę stronę.