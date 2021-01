Teatr Zagłębia w Sosnowcu na luty. Sprawdźcie ciekawy repertuar na platformie VOD Kacper Jurkiewicz

Teatr Zagłębia w Sosnowcu opublikował repertuar na luty. Co prawda, nie możemy wybrać się do teatru, by obejrzeć tam spektakl, ale sztukę możemy obejrzeć we własnym domu. Platforma VOD, którą prowadzi Teatr Zagłębia cieszy się sporą popularnością. Zobaczcie, co będziemy mogli obejrzeć na niej w lutym. Czekają dwie transmisje na żywo z teatralnej sceny.