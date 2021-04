Teatr Zagłębia w Sosnowcu szykuje się do nowego spektaklu. Rozpoczęły się już próby do „Komedii (Wujaszka Wanii)”

„Requiem d-moll” w Operze Śląskiej. Artystyczne rekolekcje z życia i umierania.

Kiedy przeciętny odbiorca muzyki słyszy hasło: requiem, zapewne najczęstsze skojarzenie to słynne dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego historię powstania (oczywiście z uwzględnieniem licentia poetica) uwiecznił w filmie „Amadeusz" Miloš Forman. Tak naprawdę, wątków filmowych związanych z „Requiem d-moll" jest o wiele więcej (polecam bardzo dobry tekst na ten temat, w programie do spektaklu Opery Śląskiej, pióra Jakuba Talarczyka). Oczywiście requiem komponowało wielu muzyków. Niezaprzeczalnie, to jednak kompozycja Mozarta zyskała wyjątkową, legendarną popularność, na którą oczywiście miało wpływ wiele czynników – postać kompozytora, to, że jest to jego ostatnie dzieło, którego zresztą nie skończył, tajemnicza postać zamawiającego utwór, wreszcie artystyczny wymiar. Myśląc o tym utworze, zazwyczaj widzimy też ogromną salę koncertową (lub kościół) i orkiestrę symfoniczną. Monumentalność dzieła wydaje się tu czymś naturalnym. „Requiem d-moll" Mozarta, które rozbrzmiało w miniony piątek na kameralnej scenie Opery Śląskiej, jest inne. Co nie umniejsza ani jego wartości, ani przekazu – wręcz przeciwnie.