Teatr Zagłębia w Sosnowcu: Villas, Demarczyk i Jantar na scenie. Stand-up "Czas wypadł z ran" jest ostatnią premierą w tym sezonie

Czas wypadł z ram. Villas, Demarczyk i Jantar w Teatrze Zagłębia

Powoli końca dobiega sezon teatralny. Na jego zakończenie Teatr Zagłębia w Sosnowcu przygotował nowość. Widzowie będą mogli obejrzeć teatralny stand-up „Czas wypadł z ram". To historie trzech wielkich polskich artystek - Anny Jantar, Ewy Demarczyk i Violetty Villas.

- To połączenie monodramu i stand-upu. Ma być dramatycznie, trochę śmiesznie, trochę smutno. Nasze postacie symbolizują różne rodzaje czasu. Anna Jantar to czas przeszły niedokonany. To taki moment w życiu, kiedy wszystko się może zdarzyć. Nie wiemy jednak, czy to będzie dobre. Ewa Demarczyk to głęboka, czarna teraźniejszość. Violettę Villas widzimy w przyszłości - jest świętą, schodzi do nas i prezentuje cały wachlarz swoich cudów - opowiadał reżyser Jacek Kozłowski.