Technikum nr 6 w Sosnowcu gotowe na egzamin zawodowy. Uczniowie zdadzą egzaminy w zawodach technik analityk i technik elektryk

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Odwiedziliśmy szkołę podstawową w Chorzowie. Czego spodziewali się uczniowie na egzaminie?

We wtorek, 25 maja, o godzinie 9 klasy uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpili do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy, ważny sprawdzian w ich życiu – to on zadecyduje o przyjęciu do wymarzonej szkoły. Czego spodziewali się uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Chorzowie?