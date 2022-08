Tego chyba nigdy się nie spodziewaliśmy. Raty na opał? Dostępne są już w dużej sieci handlowej Barbara Romańczuk

Polaków coraz częściej nie stać na opał. Nic w tym dziwnego, w tym roku za węgiel zapłacimy jak za zboże. Szukamy oszczędności w zamiennikach, niektórzy cicho plotkują o powrocie do palenia śmieciami i tym co będzie dostępne pod ręką, ponieważ dodatek węglowy nie będzie w stanie wystarczająco pokryć kosztów utrzymania ciepła w domu. Znana wszystkim sieć handlowa Castorama, wychodzi na przeciw wysokim cenom i reklamuje sprzedaż opału na raty - czy to pomoże gospodarstwom domowym?