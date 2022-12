Tego nie wiesz o Śląsku. Jak myślicie: jest u nas więcej singli czy osób po ślubie? Rodzi się więcej chłopców czy dziewczynek?

Województwo śląskie wywołuje w nas wiele emocji... Jednych zadziwia, innych zachwyca, a jeszcze pozostałych czasem irytuje. Nic w tym dziwnego, to jeno z województw, które potrafi zaskoczyć jak żadne inne. Panująca wokół różnorodność i tempo w jakim się rozwija dają nam co rusz nowe rozwiązania, udogodnienia, sprawia, że sami chętnie wprowadzamy zmiany w nasze życie.

Choć wydawać by się mogło, że o województwie śląskim wiemy już wszystko, często omijamy to, czego zbytnio nie lubimy - cyferki. A to właśnie dzięki nim poznajemy nowe fakty o naszym regionie. Przygotowaliśmy dla was 10 najciekawszych ciekawostek związanych z województwem śląskim, którymi możecie zaskoczyć swoich znajomych podczas rozmowy, czy po prostu dowiedzieć się więcej na temat miejsca, w którym mieszkamy. Jesteście ciekawi? Zajrzyjcie do naszej galerii!