Tego NIE WOLNO podać psu! 10 zakazanych produktów – czego nie mogą jeść psy?

Czego nie może jeść pies? 10 zakazanych produktów

Niebezpieczne dla psów są zarówno świeże winogrona, jak rodzynki

Winogrona są silnie toksyczne dla psów. Spożycie zaledwie 10-12 winogron może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia psa. Objawy zatrucia pojawiają się od jednej doby do kilku dni po zjedzeniu winogron czy rodzynek. Mogą to być: ospałość, brak apetytu, biegunka, wymoity, tkliwość brzucha. Objawem ciężkich zatruć jest niewydolność nerek, która najczęściej kończy się śmiercią zwierzęcia.

Uwaga na cebulę, czosnek i szczypiorek – są toksyczne dla psów

Po spożyciu cebuli, czosnku czy szczypiorku w przewodzie pokarmowym psa uwalniają się toksyczne dwusiarczki o silnym działaniu utleniającym. Niszczą prawidłowe struktury krwinek czerwonych, co prowadzi do silnej niedokrwistości (anemii). Zatrucie może spowodować spożycie niewielkich ilości warzyw cebulowych: 5-10 g cebuli/kg masy ciała, 5 g czosnku/kg masy ciała (spożywane codziennie przez 7 dni).

Czy pies może jeść chleb?

Pieczywo nie jest dobre dla psów. Pieczywo jest zbyt miękkie i może być przyczyną zadławienia. Poza tym, chleb to dosyć tuczący pokarm i do tego obciążający układ pokarmowy. Nie wolno go dawać ani zbyt często, ani w dużych ilościach naszemu psiakowi. Chleb długo się trawi i do tego może fermentować w jelitach, co jeszcze mocniej obciąża cały układ trawienny.