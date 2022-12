Tego nie wolno robić w Wigilię! To przesądy wigilijne w Śląskiem. 15 najciekawszych zwyczajów naszych babć

Dodatkowe nakrycie na stoleDodatkowe nakrycie upamiętnia osobę lub osoby, które w przeszłości zasiadały z nami do wigilijnej wieczerzy, ale zmarły. Wg wierzeń religijnych to miejsce dla zbłądzonego wędrowca, który może zapukać do naszych drzwi, gdy będziemy w trakcie spożywania wieczerzy wigilijnej. Trzeba go ugościć, bo gość w dom to Bóg w dom.

pixabay