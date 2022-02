Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość organizuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

We wtorek, 1 marca 2022 roku obędą się w Katowicach obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których organizatorem jest katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystości te, jak co roku staną się okazją do uczczenia pamięci Polaków, którzy po 1945 roku nie złożyli broni i prowadzili walkę z komunistycznymi siłami w Polsce. Tegoroczne obchody będą miały miejsce na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Katowicach, w Kwaterze Żołnierzy Niezłomnych oraz w katowickim kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.