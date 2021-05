Telefon o wypadku bliskiej osoby? To nowe oszustwo. Od tych numerów nie odbieraj telefonów TK

Telefon o wypadku bliskiej osoby to kolejna metoda oszustów. W jaki sposób działają? Firma telemarketingowa, która czai się za tym numerem, może wykorzystywać nasze dane do kolejnych kampanii telemarketingowych, a nawet sprzedać go innym podmiotom. O sytuacji alarmuje CyberRescue. Sprawdź, od których numerów lepiej nie odbierać telefonów.