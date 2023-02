Tenor Piotr Beczała przed premierą "Lohengrina" na deskach Metropolitan Opera. O rolach operowych i o tym, co kryje w swojej autobografii

„Nigdy nie pociągały mnie role wagnerowskie i w tej kwestii nic się do dzisiaj nie zmieniło”. To słowa z pana książki „W daleki świat. Moje życie z operą w trzech aktach”, która właśnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym. Przeczytamy też w niej, że fiński bas Matti Salminen powiedział przewrotnie, iż ma pan zbyt piękny głos na Wagnera. Tymczasem… głos Piotra Beczały popłynie za chwilę (dokładnie 26 lutego) ze sceny Metropolitan Opera, gdzie wystąpi w operze „Lohengrin” Wagnera, w roli tytułowego Rycerza Łabędzia.

Wszystko się zgadza. Przez długi czas repertuar Wagnerowski zupełnie mnie nie pociągał. Miałem z nim niewielkie doświadczenie - 19 lat temu śpiewałem w Zurychu niedużą rolę w „Tannhäuserze”. Już wtedy przekonałem się, że Wagner to nie żarty. Najlepiej czuję się w repertuarze włoskim, francuskim, słowiańskim. Żeby więc wypełnić sezon rolami, które mi odpowiadają i na nich się skupić, Wagnera pominąłem w moim repertuarze na wiele lat. Tak było do roku 2013. Dyrygent Christian Thielemann, z którym od dawna współpracowałem, starał się mnie przekonać, abym zaśpiewał z nim tytułową partie „Lohengrina”. Po długich namysłach i rozmowach zdecydowałem się podjąć wyzwanie.

Wyszło na tyle dobrze, że „Lohengrin” zagościła na stałe w prezentowanej przeze mnie literaturze operowej. Właśnie „Lohengrinem” wszedłem także do historii jako pierwszy Polak, który na słynnym Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth wykonał partię tytułową podczas premiery tejże opery w 2018 roku. Na razie nie planuję śpiewać w innych operach tego niemieckiego kompozytora, chociaż, nie ukrywam, odczuwam presję ze strony środowiska muzycznego, żebym poszerzył ten wybór o Parsifala czy Walthera von Stolzinga w „Śpiewakach norymberskich”.

Ponieważ staram się trzymać zdrowy balans repertuarowy, to tej presji nie ulegam.