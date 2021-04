Teresa Werner jest zrozpaczona po śmierci menadżera Krzysztofa Szweda. Piosenkarka dzieli się wspomnieniami

Pierwsza solowa płyta Sebastiana Riedla: Potrzebował muzycznej terapii, opisał lęki nas wszystkich. Recenzja

To zapis ciszy, która wokół nas nastała. Jakby ktoś przelał na papier nutowy bezruch na głównych ulicach miast i pustkę na placach zabaw. I choć prawdziwe przyczyny powstania tej płyty były inne, to zapewne będzie ona traktowana jak raport z czasu pandemii. To esencja z Sebastiana Riedla - syna Ryszarda - pisze Marek Twaróg w recenzji płyty "Sebastian Riedel & Piotr Steczek kwartet. Radio Sessions w Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach".