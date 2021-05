Termomodernizacja domów w woj. śląskim. Ostatnie dni na złożenie wniosków w WFOŚ w Katowicach

Kompleksowa termomodernizacja z unijnym dofinansowaniem

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych z unijnym dofinansowaniem? Tak, ale trzeba się spieszyć. To ostatnia szansa w tym roku, by uzyskać duże pieniądze na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w województwie śląskim. O dotację mogą starać się gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do 28 maja. Zostało jeszcze tylko kilka dni!

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, to zwiększy się pula pieniędzy na to zadanie.

- Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, bo to już ostatnia szansa na zdobycie pieniędzy z tej unijnej perspektywy. Jako instytucja wdrażająca do rozdysponowania mamy 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie duże, to mamy możliwość zwiększenia puli środków. Tak jak w poprzednim konkursie, kiedy tę kwotę prawie podwoiliśmy do ponad 92 mln zł - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.