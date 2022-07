Termomodernizacja w Katowicach. Kolejne adresy dołączają do grona ekologicznych budynków!

Inwestycje pomagają mieszkańcom

Kolejne inwestycje w trakcie realizacji

Remont przeszły też dachy kamienic. Na nowej elewacji zamontowano nowe parapety i obróbki blacharskie. W miejsce starych anten wykonano nową instalację RTV i stelaże do zamontowania anten. Pojawiły się nowe piorunochrony. Mieszkańcy korzystają także z nowych cyfrowych domofonów - informował w maju KZGM.

Trwają prace przy ulicy Kosmicznej (30-38, 39-43), gdzie prace rozpoczęto we wrześniu 2021 roku. Obejmują one m.in przebudowę instalacji CO i CCW, przebudowę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budowę węzła cieplnego CO i CCW, czy ocieplenie ścian zewnętrznych. Zakończenie prac przy Kosmicznej zaplanowano na końcówkę tego roku. Kompleksowej modernizacji energetycznej doczeka się również budynek wielorodzinny położony przy ulicy Sokolskiej 10a, gdzie niedawno rozpoczęto pierwsze działania. KZGM planuje zakończyć modernizację w tym miejscu w maju przyszłego roku. W tym tygodniu zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą, który przeprowadzi termomodernizację budynku przy ulicy Wiosny Ludów 23-37.