Tesco. Likwidacja sklepów w Gliwicach i w Świętochłowicach. A co ze sklepem w Katowicach w Silesia City Center? Będą zwolnienia?

Likwidacja sklepów Tesco. Na Śląsku zamknięte będzie Tesco w Gliwicach i w Świętochłowicach

Salling Group, czyli właściciel sieci Netto zamyka prawie 50 sklepów Tesco i zwalnia 2,5 tys. pracowników. Do likwidacji są dwa sklepy z województwa śląskiego. To Tesco w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej oraz Tesco w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej. Na liście likwidowanych sklepów nie ma natomiast Tesco w Katowicach, które mieści się w Silesia City Center. Co się stanie z tym sklepem i co dalej ze sklepami Tesco?

- Salling Group nadal realizuje zwolnienia grupowe i zamknięcia sklepów Tesco - obecnie ponad 40 sklepów w całej Polsce. Zwolnienia grupowe obejmą pracowników na stanowiskach podstawowych - ok. 2 249 osób oraz pracowników na stanowiskach sprawujących nadzór nad pracownikami – maksymalnie 300 osób. Ostatnio do znanej nam wcześniej listy dołączył kolejny sklep Tesco, który będzie zamknięty. To placówka w Siedlcach. W województwie śląskim zamknięty ma być sklep w Gliwicach (ok. 50 osób do zwolnienia) oraz w Świętochłowicach (ponad 20 osób). Sklep Tesco w Katowicach w Silesia City Center ma być przejęty wraz z pracownikami przez inny podmiot. Nie będzie to sklep Netto - mówi Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca Komisji Zakładowej NZZS "Solidarność" Pracowników "Tesco Polska".