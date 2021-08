Tesco w Gliwicach jest likwidowany. Całkowita wyprzedaż w Tesco przyciąga klientów

Likwidacja sklepu Tesco w Gliwicach

Salling Group, czyli właściciel sieci Netto zamyka prawie 50 sklepów Tesco i zwalnia 2,5 tys. pracowników. Wśród zamykanych sklepów jest Tesco w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej 26. To był jeden z większych hipermarketów Tesco w województwie śląskim, który działała jako Tesco extra. Sklep zostanie zamknięty od 27 sierpnia2021 roku. Dodajmy, że po zamknięciu Tesco pasaż handlowy pozostanie otwarty bez zmian od poniedziałku do soboty od godz. 9.00 do 21.00.

W sklepie obowiązuje całkowita wyprzedaż. W promocyjnej cenie są zabawki - samochodziki, lalki, a także ubrania - koszulki, spodnie, plecaki oraz artykuły spożywcze - chipsy, wędliny, sery, cukier, mąka, brzoskwinie i inne, a także napoje - soki, wody, piwa, artykuły higieniczne - środki czystości, papier toaletowy, płyny do dezynfekcji, tabletki do zmywarki.