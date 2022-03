Tęsknią za rodziną i wolną Ukrainą. Sztuka jest teraz dla nich mocnym lekarstwem

Netali : Po roku dołączyłam do siostry. Ona wciąż uczyła się w Akademii Muzycznej, a ja malowałam obrazy. Odri była najlepszą studentką, ale chciała zacząć komponować własną muzykę, wiedziała, że nigdy nie będzie na to odpowiedniego czasu i w tym momencie poznaliśmy wydawnictwo Azymut. Chwilę wcześniej właściciel, od którego wynajmowaliśmy mieszanie, zorganizował nam koncert na Kazimierzu. Mieliśmy mało czasu, więc zaczęliśmy tworzyć. Ludzie czekali miesiącami, aby tam zagrać, a my dostaliśmy taką szansę od razu. W miesiąc stworzyliśmy 10 kawałków, i to był bardzo dobry koncert.

Odri : Plan był taki, aby studiować na Akademii Muzycznej w Krakowie. Przyjechałam do Polski sama, bez siostry. Studiowałam na wydziale fortepianu. Cała moja rodzina związana jest z muzyką. Dziadek był dyrygentem, babcia miała swój zespół muzyczny i była kierownikiem chóru, mama pianistka, tata pięknie gra na gitarze i śpiewa, no i ja też całe życie gram na fortepianie. Na studiach poznałam wspaniałych ludzi, każdego dnia ćwiczyłam po 8 godzin. Po dwóch latach studiów zrozumiałam, że chcę czegoś więcej. Zawsze tworzyłam swoją muzykę w międzyczasie, ale wówczas nie miałyśmy za sobą żadnej wytwórni.

Następnie przez znajomych poznaliśmy Kubę Mokrzysiaka z wydawnictwa Azymut. Pojechaliśmy do Knurowa zagrać swój pierwszy utwór Eden. Przyjechałyśmy ze swoim keyboardem, który miał 7 oktaw. Było to bardzo śmieszne, bo nie wiedziałyśmy, czy studio posiada w ogóle jakieś instrumenty, a finalnie, ich asortyment nas onieśmielił. Później poznaliśmy Pawła Pindura, właściciela studia. Wszedł i zapytał, co lubimy jeść, a my wówczas jedliśmy tylko owoce. Po chwili wrócił z mango, awokado, papają, to było bardzo urocze.