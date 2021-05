Test na koronawirusa w Lidlu. Kupimy go już 7 maja. To szybki test antygenowy. O tym, czy jesteśmy zakażeni dowiemy się już po 15 minutach

Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadza do sprzedaży testy antygenowe w kierunku SARS-COV-2, przeznaczone do samokontroli. Produkt pozwala wykryć antygeny wirusa w wymazach z przedniej części nosa. Testy pojawią się w sprzedaży już od piątku, 7 maja.

Wyniki testu na koronawirusa poznamy już po 15 minutach

W sklepach sieci Lidl kupimy testy od Boson Biotech. Test taki jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można wykonać bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, to jest w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.