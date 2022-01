Testowanie na COVID w aptekach od czwartku. Jakie będą zasady? "Nie ustają dyskusje, jak zapewnić bezpieczeństwo"

Apteki muszą spełnić wymogi bezpieczeństwa. Nie wszystkie będą testować

Apteki muszą spełniać określone wymogi. Przede wszystkim wydzielić odrębne pomieszczenie, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim przychodzącym po leki pacjentom. Dlatego część aptekarzy podchodzi do pomysłu z rezerwą, ale są też optymiści.

Piotr Brukiewicz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, choć jest entuzjastą pomysłu, uczula, że nie wszystkie placówki będą w stanie przystąpić od razu do testowania. Ze względów lokalowych niektóre być może w ogóle tego nie zrobią.

– Sceptycy najczęściej mają obawy natury epidemiologicznej. Trzeba opracować, a potem wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Nie ustają dyskusje, jak to zrobić. W Śląskiej Izbie Aptekarskiej dyskutujemy na platformach cyfrowych, wymieniamy się doświadczeniami i także dużo praktycznych informacji czerpiemy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek z zagranicy i europejskich organizacji farmaceutycznych, gdzie te usługi już funkcjonują – zapewnia Piotr Brukiewicz, wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach i współwłaściciel kilku aptek.

Mniejszym aptekom zostaną namiot albo kontener

Apteki, które nie mają ku temu warunków lokalowych, będą musiały wzorem niektórych europejskich państw postawić przed lokalem kontener, ewentualnie namiot – ale jest to opcja sezonowa. – Wymaga uzgodnień m.in. z inspekcją farmaceutyczną, a także kalkulacji, czy inwestycja zwróci się finansowo. Jeśli zwróci się, zapewne aptekarze wejdą w to. W końcu nie jest to przymus, a usługa fakultatywna – przypomina Brukiewicz.