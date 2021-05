Testowe nadawanie z nadajnika Wisła /Skrzyczne rozpoczęte. Co to znaczy? Więcej telewizyjnych programów i lepsza jakość odbioru

Od dzisiaj nadajnik Skrzczne/Wisła nadaje także cyfrowe programy Polskiego Radia. To dobra wiadomość dla wielu mieszkańców regionu

W czwartek 1 października z nadajnika Wisła/Skrzyczne ruszyła emisja multipleksu DAB+ Polskiego Radia. Co to oznacza? Ano to, że mieszkańcy znacznej części naszego regionu mogą słuchać cyfrowego radia, m.in. Programu I Polskiego Radia czy Radia Katowice. Od wielu lat starania o to czyniło żywieckie Stowarzyszenie Media i Administracja Podbeskidzia, któremu szefuje Marian Kastelik.