„The Last of Us", sezon 2 - czy będzie kontynuacja? Wiemy, czy Bella Ramsey zostanie w obsadzie

„The Last of Us" to pierwszy poważny kandydat do miana serialu roku. Właśnie zakończył się pierwszy sezon - czy możemy liczyć na kontynuację? >>>

„The Last of Us", sezon 2. To niezaprzeczalnie serialowa premiera roku i hit, dzięki któremu odbiorcy zyskali kolejny argument do zastanowienia się nad HBO Max. Właśnie zakończył się pierwszy sezon „The Last of Us", adaptacji popularnej gry od studia Naughty Dog. Bijąca rekordy oglądalności produkcja tak bardzo spodobała się widzom, że natychmiast pojawiły się pytania o kolejny sezon. Czy będzie kontynuacja?

„The Last of Us", sezon 2. Kiedy kontynuacja serialowego hitu?

„The Last of Us" od HBO było od samego początku skazane na sukces - gra wideo, na której bazowany jest serial, to w końcu jedna z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych produkcji w historii branży. Nawet twórcy nie spodziewali się jednak tego, jak mnóstwo osób rzuci się na adaptację tytułu z 2013. Oglądalność przerosła wszelkie oczekiwania, a kolejne odcinki (łącznie dziewięć) były żywo komentowane. 13 marca zakończył się pierwszy sezon serialu, co wśród niejednej osoby wzbudziło poczucie pustki - jak w końcu normalnie funkcjonować bez następnego, cotygodniowego epizodu świeżej i udanej produkcji? Dla fanów „The Last of Us" mamy świetną wiadomość. Kolejny sezon powstanie, co zostało ogłoszone na oficjalnym profilu twitterowym serialu.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi premiera drugiego sezonu „The Last of Us", nie mówiąc już o rozpoczęciu zdjęć. Spekulować jednak można, że fabuła kręcić się będzie wokół kontynuacji pierwowzoru, czyli „The Last of Us. Part II". Dalsze losy Joela i Ellie śledzić będziemy najpewniej z perspektywy kilku lat od zakończenia akcji pierwszego sezonu.

Co wiemy o drugim sezonie „The Last of Us"?