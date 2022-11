The Voice of Poland: Dziś finał 13. edycji programu. O zwycięstwo powalczą cztery osoby. Nie zabraknie muzycznych gości Aleksandra Szatan

W finale tej edycji The Voice of Poland znaleźli się: Konrad Baum, Ewelina Gancewska, Dominik Dudek i Łukasz Drapała (na zdjęciu z prowadzącymi program: Małgorzatą Tomaszewską i Tomaszem Kammelem)

Trzynasta edycja The Voice of Poland dobiega końca. W sobotę (19 listopada) widzowie wybiorą zwycięzcę muzycznego show telewizyjnej "Dwójki". Do rywalizacji o statuetkę, kontrakt płytowy i czek na 50 tysięcy złotych staną cztery osoby: Ewelina Gancewska, Dominik Dudek, Konrad Baum oraz Łukasz Drapała, którego znamy m.in. jako wokalistę zespołu Chemia, ale i jeden z głosów koncertowej odsłony Szlaku Śląskiego Bluesa odbywającego się co roku w Katowicach.