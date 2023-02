"The Voice Senior": Uczestnicy rywalizowali w półfinale. Kogo trenerzy wybrali do ostatniego etapu? Aleksandra Szatan

Półfinał programu "The Voice Senior".W drużynie Alicji Węgorzewskiej walczył Piotr Hubert Langfort z Siemianowic Śląskich. Kto dostał się do finału?Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE screen Zobacz galerię (9 zdjęć)

Czwarta edycja programu "The Voice Senior" nieuchronnie zbliża się do końca. W sobotę (11 lutego) przyszedł czas na półfinałową rywalizację. Uczestnicy najpierw brali udział w warsztatach ze swoim trenerem, a następnie - już na scenie "Voice'owej" - walczyli o przepustkę do ostatniego odcinka. Kto wystąpi w finale?