Thriller psychologiczny „Fatalne kłamstwo”. Jedna decyzja, przez którą bohaterki mają wyrzuty sumienia. Do czego prowadzi kłamstwo?

Trzy przyjaciółki mogły mieć świat u stóp. Dobre studia, wymarzone zawody, świetni partnerzy i żadnych zmartwień. Ale jedno kłamstwo jednej z nich zdeterminowało ich wszystkie wybory życiowe. Thriller psychologiczny „Fatalne kłamstwo” krok po kroku odsłania tragiczne następstwa pewnej decyzji. W rezultacie zmienia życie dziewczyn w koszmar, od którego trudno się uwolnić.

To były trzy superprzyjaciółki: Beth, Megane i Joanne. Poznały się na studiach na londyńskim uniwersytecie i od czasu pierwszego spotkania w kawiarni były praktycznie nierozłączne. Beth i Joanne uznawano za piękności, Megan przy nich cały czas czuła się brzydsza i o wiele mniej atrakcyjna. Tuż po rozdaniu dyplomów, przyjaciółki postanawiają się wyrwać do nadmorskiej miejscowości. Wynajmują domek, wieczór spędzają w pubie. Gdy Beth i Joanne tracą Megan z oczu, postanawiają wracać do domu. Tam zastają przyjaciółkę w fatalnym stanie, posiniaczoną, potarganą i milczącą. Dziewczyny przypuszczają, co mogło się wydarzyć, chcą zawiadomić policję, ale Megan kategorycznie zaprzecza. Przyrzekły więc, że wszystko zachowają w tajemnicy i nikt nigdy nie dowie się, co przydarzyło się Megan.

Od studiów mija 20 lat. Beth jest policjantką, Megan pracuje dla Koronnej Służby Prokuratorskiej, a Joanne jest prostytutką, o czym kompletnie nie wiedzą jej przyjaciółki. Beth ma męża, a Megan partnerkę Trudy. Pewnego dnia Megan postanawia wyjawić Trudy, co tak naprawdę wydarzyło się w letnim domku. Wściekła Trudy żąda, by Megan powiedziała to też przyjaciółkom. Okazuje się, że kłamstwo Megan, jak rozpędzona śnieżna kula, wpływało na wybory życiowe przyjaciółek, niszczyło ich życie, prowadziło do fatalnych decyzji. Jedna opowieść Megan sprzed 20 lat odciska piętno na każdej z dziewczyn, doprowadza do tego, że każda ma wyrzuty sumienia, a przede wszystkim żadna nie ma możliwości naprawienia win. To wszystko zmierza ku katastrofie.

Plus za pomysł na fabułę. Akcja toczy się powoli, przyspiesza dopiero na końcu książki. Napięcie nie sięga zenitu, to raczej opowieść o tym, do czego prowadzi kłamstwo.

