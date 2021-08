Tłumy nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej. Plażowicze korzystają ze słonecznej pogody. Byliście dziś na plaży?

Dąbrowa Górniczy: tłumy nad Pogorią

Słoneczna pogoda przyciągnęła dzisiaj w niedzielę 15 sierpnia na plażę Pogorii III tłumy. Nad dąbrowskim jeziorem wypoczywały rodziny, młodzież, znajomi i pary. Wiele osób się opalało, inni wesoło pluskali się w wodzie. Inni jeździli dookoła Pogorii na rowerach, rolkach, czy hulajnogach.

Jezioro Pogoria III w Dąbrowie Górniczej to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, a także Górnego Śląska. To widać na zdjęciach. Nad Pogorią były prawdziwie tłumy. Kto przyjechał trochę później, miał problem, by znaleźć miejsce parkingowe, a potem wolne miejsce na plaży. W wodzie również było sporo osób. Byliście dzisiaj na Pogorii? Odszukajcie się na zdjęciach!