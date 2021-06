Tłumy plażowiczów nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej. Pogoda dopisuje, nic tylko korzystać ze słońca i wysokiej temperatury

Pogoda w najbliższych dniach ma nadal zachęcać do wypoczynku nad wodą, dlatego warto pamiętać o tym, że podczas najbliższego weekendu nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej możemy napotkać na utrudnienia. Wszystko to związane jest z zaplanowanym właśnie na 12 i 13 czerwca Barbarian Race 2021. To wyjątkowy bieg z przeszkodami, który gwarantuje niezapomniane wrażenia i dużą dawkę adrenaliny. Z wyzwaniem zmierzyć mogą się młodsi i starsi. Dlatego właśnie 12 i 13 czerwca, podczas zawodów, część miejsc na parkingu przy plaży głównej nad Pogorią III będzie wyłączona z użytku.