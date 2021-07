Tłumy plażowiczów nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej. Tłok nie tylko w weekendy. Uwaga na zmiany w parkowaniu

Od samego rana plaża zapełniała się z każdą minutą. Już przed godziną 11 znalezienie miejsca na parkingu tuż przy molo było wielkim szczęściem. Bo też z bagażników na plażę wędrowały leżaki, składane krzesełka, lodówki, ogromne dmuchańce, a także niezbędne, wakacyjne wyposażenie każdego malucha, a więc zestaw do robienia babek z piasku, czasem jakaś wywrotka, ulubiona przytulanka. A wiadomo, im dalej od wody, tym dłużej trzeba to wszystko ze sobą nosić. No, ale kiedy już udało się znaleźć dobre miejsce między innymi plażowiczami, to czekała tylko dobra zabawa.

Okolice molo, deptaka będą więc dziś tętnić życiem do późnej nocy. Jutro znów będzie podobnie, bo z nieba ma lać się jeszcze większy żar. Jeśli jednak jest lato, to musi być gorąco. Co to za wakacje w polarze, z nosem przyklejonym do szyby, po której spływają kolejne krople deszczu? Taki scenariusz zdecydowanie odkładamy na półkę. I cieszmy się wakacjami, bo właśnie po to są, by korzystać ze wszystkich tych wodnych i nie tylko przyjemności.