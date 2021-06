Tłumy w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Kto dziś korzysta z bajecznej pogody?

Efekty widać w Dolinie Trzech Stawów, gdzie wybrały się tłumy. Na okolicznych parkingach od rana nie ma miejsc, a znajdujące się tutaj lokale pękają w szwach. Katowiczanie i przyjezdni spacerują, jeżdżą na rolkach, deskach i rowerach. Puszczają latawce, grają w piłkę, ale też korzystają z możliwości rozłożenia koca na plaży lub trawie.

Dolina Trzech Stawów w Katowicach to miejsce wyjątkowe. Leżące niemalże w centrum miasta, przecięte autostradą A4, a mimo to niezwykle zielone. To aż osiemdziesiąt sześć hektarów terenu, z czego dziewięć zajmują zbiorniki wodne. Te, od których wzięła nazwę, to: Łąka, Kajakowy i Kąpielowy. W latach 20. XX wieku na potrzeby kopalnia „Ferdynand” powstał czwarty staw.